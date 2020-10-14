Пашинян признал отступление армянских сил на двух направлениях в Карабахе

Премьер-министр Армении Никола Пашинян Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские вооруженные силы за 18 дней боев в Нагорном Карабахе были вынуждены отступить на двух направлениях.

"На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - сказал Пашинян в среду в обращении к нации.

Вместе с тем он отметил, что сейчас армия Карабаха полностью контролирует ситуацию по всем направлениям фронта.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что Вооруженным силам Азербайджана на некоторых участках фронта удалось проникнуть вглубь территории региона.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. Несмотря на вступление в силу соглашения о прекращении огня с 10 октября, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима.