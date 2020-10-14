В Карабахе констатировали перемещение фронта вглубь региона

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вооруженным силам Азербайджана в последние дни на некоторых участках фронта в зоне карабахского конфликта удалось проникнуть вглубь территории региона, заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян.

"Сразу после вступления в силу московской договоренности о прекращении огня противник перешел к еще более ожесточенным боевым действиям. На каких-то направлениях ему удалось проникнуть, где-то иметь превосходство и переместить фронт вглубь территорий", - сказал Арутюнян в обращении в прямом эфире в фейсбуке.

"Мы должны навязать противнику этот мир", - заявил лидер НКР.

"Мы также готовы без предварительных условий начать выполнение своей части соглашения о гуманитарном перемирии, продолжить переговоры по мирному решению. Хотя мирное решение уже невозможно, но все-таки не поздно", - отметил Арутюнян, призвав армянский народ сплотиться и участвовать в боях.

"Мы должны с честью продолжить жить на своей земле", - сказал Арутюнян.

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