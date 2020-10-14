В Карабахе заявили об ударе Азербайджана по госпиталю

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по госпиталю, сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Нанесен удар по одному из госпиталей в северо-восточном направлении, где лечение проходят также гражданские лица. Это военное преступление, ответственность за которое полностью ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - отметили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские вооруженные силы за 18 дней боев в Нагорном Карабахе были вынуждены отступить на двух направлениях. непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что Вооруженным силам Азербайджана на некоторых участках фронта удалось проникнуть вглубь территории региона.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. Несмотря на вступление в силу соглашения о прекращении огня с 10 октября, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима.