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В Карабахе заявили об ударе Азербайджана по госпиталю

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по госпиталю, сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Нанесен удар по одному из госпиталей в северо-восточном направлении, где лечение проходят также гражданские лица. Это военное преступление, ответственность за которое полностью ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - отметили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские вооруженные силы за 18 дней боев в Нагорном Карабахе были вынуждены отступить на двух направлениях. непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что Вооруженным силам Азербайджана на некоторых участках фронта удалось проникнуть вглубь территории региона.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. Несмотря на вступление в силу соглашения о прекращении огня с 10 октября, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 14 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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