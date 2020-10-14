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Зеленский спросил у украинцев, нужно ли вводить пожизненный срок за коррупцию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародном опросе, который планируется провести в день местных выборов 25 октября, вопрос о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

"Итак, вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?", - сказал он в среду в видеообращении в фейсбуке.

Как сообщалось, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. О том, какие будут предложены вопросы, он пообещал рассказать позже.

Украина Владимир Зеленский

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