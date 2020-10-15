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Украинцев спросят об их мнении по созданию в Донбассе свободной экономической зоны

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский хочет спросить сограждан в день местных выборов, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. Он сообщил об этом в видеообращении, которое разместили в соцсетях и телеграме.

13 октября президент объявил, что в день голосования 25 октября он решил провести всенародный опрос, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов.

14 октября он назвал первый вопрос: "нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?"

В офисе Зеленского подчеркивают, что всенародный опрос не является референдумом и не будет иметь прямых юридических последствий.

Украина Владимир Зеленский Донбасс

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