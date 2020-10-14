Эксперты обвинили ряд стран в использовании пандемии для подавления свобод

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительства ряда государств пользуется пандемией коронавируса COVID-19 для наступления на права граждан, в том числе в форме слежения за ними и сбора информации, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на исследование организации Freedom House.

"Пандемия усиливает зависимость обществ от цифровых технологий - в то самое время, как Интернет становится все менее и менее свободным", - заявил президент Freedom House Майкл Абрамовиц - организации, которая, как напоминает CNN, получает финансирование от администрации США.

Проанализировав данные по 65 странам, в Freedom House пришли к выводам, что ситуация с приватностью в Интернете и свободой слова ухудшается в мире уже десятый год подряд.

При этом в организации утверждают, что в плане свободы в Интернете наихудшая ситуация наблюдается в КНР, причем шестой год подряд.

По данным Freedom House, власти минимум 28 стран мира, включая Белоруссию, Венесуэлу, Бангладеш подвергали цензуре информацию о коронавирусе, а в 45 странах власти арестовали интернет-критиков правительственных мер. В организации отметили, что по меньшей мере, в 20 странах, в том числе в Таиланде, Азербайджане, на Филиппинах, власти на фоне эпидемии чрезмерно ограничили свободу слова.

Еще 13 стран отключали население от Интернета и телефонных сетей. Freedom House в этой связи упоминает Эфиопию, Мьянму, Бангладеш.

Массовый сбор данных на фоне пандемии

Кроме этого, отмечает CNN, власти не менее 30 стран начали массовый сбор данных из информационных сетей, однако при недостаточном надзоре за подобной практикой. Также минимум 54 страны в попытках взять под контроль распространение заболевания представили приложения для смартфонов, которые позволяли бы отслеживать контакты сограждан и состояние их здоровья, а также соблюдение карантина.

Однако, согласно докладу Freedom House, при этом защита персональных данных обеспечена недостаточно. Организация приводит пример Китая, где, по версии специалистов, власти могут легко получить доступ к собранным данным о согражданах, или Сингапура.

"История демонстрировала, что технологии и законы, применявшиеся в ходе кризиса, имеют тенденцию сохраняться и в дальнейшем", - заявил один из авторов доклада Freedom House Эдриан Шабхаз.

"Как и в случае с терактами 9 сентября 2001 года, мы будем смотреть на COVID-19 как на тот момент, когда правительства получили новые бесцеремонные возможности контролировать собственное население", - добавил он.