"Роскосмос" назвал неопасной поломку системы подачи кислорода в российской части МКС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Выход из строя системы получения кислорода на МКС, произошедший вечером в среду, не представляет опасности для экипажа, сейчас на станции работает дублирующая система в американском сегменте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"14 октября 2020 года в 23:31 на российском сегменте Международной космической станции отключилась система "Электрон-ВМ", расположенная в модуле "Звезда", отвечающая за получение кислорода", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в четвергэкипаж экспедиции под руководством Главной оперативной группы управления полетом проведет восстановительные работы в модуле и включит систему.

"Дублирующая система на американском сегменте работает штатно, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе.

20 августа стало известно об утечке воздуха на МКС. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, ее причина может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС 26-27 сентября был изолирован в российском сегменте станции для поиска источника утечки воздуха. Для работ им доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС-14" и пилотируемый "Союз МС-16".

Сейчас российские космонавты ищут место утечки воздуха. Область поисков удалось сузить до переходного отсека российского модуля "Звезда". Как сообщал командир экипажа корабля "Союз МС-17" Сергей Рыжиков, экипаж корабля доставит на станцию допоборудование для поиска места и герметик для устранения утечки.