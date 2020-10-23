Сенаторы США призвали задействовать "акт Магнитского" в ситуации с Навальным

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов из обеих партий в письме госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину призвала установить виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и ввести антиросссийские санкции.

"Те, кого господин Навальный справедливо заклеймил как "жуликов и воров", попытались этим нападением заставить замолчать один из последних независимых голосов России", - цитирует письмо сенаторов консервативное издание The Hill.

Они призвали использовать "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", действие которого распространяется на граждан России, причастных к нарушению прав человека.

"Наши усилия по оказанию помощи тем, кто стремится лишь к тому, чтобы их страна соблюдала свои собственные законы и международные обязательства, служат мощным сигналом для всех жестоких режимов", - отметили американские законодатели.

Письмо подписали сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Роджер Уикер, Митт Ромни и демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.

Ранее Евросоюз и Великобритания ввели санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии, посчитав их ответственными за отравление Навального. В частности, под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Спустя два дня российские врачи разрешили перевезти его в берлинскую клинику Charite, на чем настаивала семья Навального.

Российские медики называли возможной причиной комы Навального нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ российские специалисты не выявили.

Германские эксперты 24 августа сообщили, что причиной комы Навального стала интоксикация "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли эксперты из независимых лабораторий в Швеции и Франции.

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью "Новичка", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российских властей - власти это отвергают.