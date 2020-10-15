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ОДКБ опровергла связь учений "Нерушимое братство" с ситуацией в Белоруссии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг сообщил журналистам, что проведение учения "Нерушимое братство-2020" никак не связано с ситуацией в республике.

"Мы немножко изменили формат учения. И спасибо белорусской стороне, что она посчитала возможным провести его. Это плановое учение, никак не связанное с той ситуацией, которая сейчас складывается в Беларуси", - заявил Зась. Его цитирует госагентство БелТА.

Практически все участники учения, отметил генсек ОДКБ, имеют опыт миротворческих операций, в том числе и под эгидой ООН.

"Впервые на таких учениях развертываем миротворческую миссию из числа сотрудников секретариата ОДКБ и Объединенного штаба. Стоит цель отработать разграничение функций, полномочий между командованием миротворческих сил и миротворческой миссией, координацию военных, гуманитарных, политических, организационных вопросов, которыми должна заниматься миротворческая миссия. Это новое", - сказал также Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ напомнил, что в пятницу, 16 октября, стартует завершающий этап "Нерушимого братства-2020".

Учения начались в понедельник, 12 октября, на полигоне Лосвидо в Белоруссии. Общая численность участников составляет более 900 человек. В них задействуют контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

Маневры "Нерушимое братство" проводятся ежегодно, начиная с 2012 года на территории одной из стран-участниц ОДКБ.

ОДКБ Станислав Зась Белоруссия

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