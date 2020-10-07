Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020" пройдут в Белоруссии с 12 по 16 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020" с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности пройдут в период с 12 по 16 октября 2020 года на территории Белоруссии, сообщает в среду секретариат ОДКБ.

"Тема учений – "Подготовка и ведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Учения пройдут в Витебской области на полигоне "Лосвидо" 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

В учениях будут задействованы контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

"Планируется, что общая численность участников учения составит более 700 человек и более 100 единиц военной и специальной техники в т.ч. вертолеты и БПЛА. В учении также планируется участие представителей Международного Комитета Красного Креста в качестве наблюдателей", - информирует секретариат ОДКБ.

"Общая численность миротворческих сил ОДКБ - около 3 600 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.