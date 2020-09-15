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Шесть стран примут участие в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии

Шесть стран примут участие в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Во время учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Таджикистане
Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12-16 октября учения на территории Белоруссии, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ - РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Они будут отрабатывать подготовку и ведение миротворческой операции, говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении.

Российские военные сообщили, что учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" пройдет с 12 по 16 октября в Белоруссии на полигоне "Лосвидо".

Белоруссия ОДКБ

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