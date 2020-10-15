Елизавета II встретилась с учеными, работавшими по делу Скрипаля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II впервые после семи месяцев самоизоляции провела публичное мероприятие: она приехала в Солсбери, посетила военную лабораторию Портон-Даун и встретилась с военными экспертами, которые непосредственно работали по делу об отравлении Скрипалей "Новичком".

Today The Duke of Cambridge joined Her Majesty The Queen to visit the Defence Science and Technology Laboratory (@dstlmod), and formally open the new Energetics Analysis Centre. pic.twitter.com/w5JovqyOKU — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 15, 2020

Об этом сообщили пресс-служба Букингемского дворца и пресс-служба внука королевы герцога Кембриджского, который ее сопровождал в этой поездке.

Речь идет о сотрудниках лаборатории оборонной науки и техники, которые участвовали в идентификации "Новичка" как средства отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

В знак признательности за их работу герцог подарил этим военным церемониальный меч Wilkinson (The Firmin Sword of Peace), который вручают военнослужащим за достижения или услуги, выходящие за предел их обязанностей.

94-летняя королева и ее внук были без масок. Изданию Daily Mail в пресс-службе Букингемского дворца заявили, что перед поездкой были проведены все необходимые консультации со специалистами. Елизавета прилетела в Солсбери на вертолете, принц Уильям приехал на машине.

Издание напомнило, что предыдущие семь месяцев королева изолировалась в Букингемском дворце в так называемом "пузыре Ее Величества" (HMS Bubble). Она работала с документами, проводила телефонные разговоры и видео-конференции.

При этом с ней работали 24 сотрудника из обслуживающего персонала, по 12 человек в смену. Перед началом смены они в течение недели самоизолировались и сдавали тест на коронавирус. Работали они по три недели через три.

Коронавирусом весной заразился сын Елизаветы принц Уэльский. Он перенес COVID-19 в легкой форме.