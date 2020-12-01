Слуга из Букингемского дворца признался в краже десятков фотографий и сувениров

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Лондоне начался суд над 37-летним сотрудником служб Букингемского дворца, которого уличили в краже десятков фотографий, медалей и сувениров. Как сообщает ВВС News, в суде он признал вину в трех эпизодах краж в период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020 года.

В полиции отметили, что многое из похищенного было обнаружено у него в комнате в крыле для прислуги.

Адам Канто поступил на службу во дворец для работы в сфере кейтеринга. После начала пандемии функционал прислуги изменился, ему стали поручать больше работы по уборке, и в результате он получил доступ в помещения, где хранились приглянувшиеся ему ценности.

77 предметов он украл из сувенирного магазина при дворце, еще что-то - из магазина при Королевской галереи. Кроме того, он брал вещи из личных шкафчиков персонала и даже из кладовой герцога Йоркского Эндрю, прозвучало в суде.

Канто признал, что украл медаль кавалера Ордена Бани у дворцового эконома, вице-адмирала Тони Джонстона-Барта, и продал ее через интернет за 350 фунтов. Вице-адмирал обнаружил пропажу, когда должен был надеть медаль на церемонию Выноса знамени в честь королевы.

Еще у одного коллеги Канто украл медаль коммандора Королевского викторианского ордена.

Некоторые украденные вещи, стоимостью от 10 тысяч фунтов до 100 тысяч фунтов, он уже выставил на продажу на eBay. Как уточнил прокурор Саймон Могэн, Канто оценил 37 предметов значительно ниже, чем они стоили на самом деле, и успел выручить только 7741 фунт.

Могэн упомянул, что Канто продал в том числе альбом фотографий с банкета с участием президента США Дональда Трампа, который стоил 1500 фунтов. Он также крал фотографии внуков королевы с автографами.

Судья Вестминстерского магистратского суда освободил Канто под залог и предупредил, что ему грозит тюремный срок. Приговор ему вынесет другой суд - суд Сазерка.