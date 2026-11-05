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Нефть Brent подешевела до $93,79 за баррель

Нефть Brent подешевела до $93,79 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться утром в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по Москве торгуются по $93,79 за баррель, что на $0,83 (0,88%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подешевели на $8,98 (8,67%) до $94,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,22 (1,38%) до $86,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $7,97 (8,29%) до $88,12 за баррель.

Уверенная победа Демократической партии на прошедших во вторник выборах в Конгресс США может приблизить конец конфликта с Ираном, усилив давление на Белый дом.

Президент страны Дональд Трамп уже признал, что республиканцы проиграли во многом из-за этого конфликта, и рост цен на бензин сильно повлиял на исход голосования. При этом он не сказал, что собирается в ближайшее время активизировать военную кампанию против Тегерана.

Контроль демократов над Конгрессом может ограничить финансирование военных операций на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в среду заявил, что не стоит рассчитывать на перемены в американской внешней политике после выборов.

"Если еще остались те, кто надеется на изменение поведения США, на партийные и фракционные сдвиги в их правящей системе, или кто воображает, что, уступая США, можно прекратить враждебность по отношению к народу Ирана, то эти люди глубоко ошибаются", - цитирует агентство "Тасним" заявление Хаменеи.

Между тем экспорт нефти из стран Персидского залива начал восстанавливаться, и предложение превосходит краткосрочный спрос.

Brent нефть
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