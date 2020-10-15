Председатель Еврокомиссии снова ушла на самоизоляцию

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решила покинуть Европейский совет и уйти на самоизоляцию. Она объяснила в твиттере, что сотрудник ее офиса получил положительный тест на коронавирус.

У самой фон дер Ляйен тест оказался отрицательным, но она решила самоизолироваться для профилактики.

Ранее в октябре чиновница уже уходила на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. Тогда она следовала карантинным правилам Бельгии - страны пребывания институтов ЕС, которые смягчились с 1 октября, и покинула изоляцию раньше ожидаемого срока. Ее действия вызвали критику со стороны некоторых наблюдателей.