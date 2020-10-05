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Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник сообщила, что находится в самоизоляции, поскольку на прошлой неделе принимала участие во встрече с человеком, у которого выявили коронавирус.

Как написала фон дер Ляйен в своем твиттере, ее проинформировали, что в прошлый вторник, 29 сентября, она принимала участие во встрече с человеком, у которого позднее обнаружили коронавирус. "В соответствии с действующими правилами, я изолируюсь до завтрашнего утра", - пояснила политик.

При этом председатель Еврокомиссии отметила, что прошла тест на коронавирус в четверг, 1 октября, он оказался отрицательным. Фон дер Ляйен сообщила, что сегодня вновь пройдет тест на наличие COVID-19.

Хроника 09 января – 05 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Коронавирус

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