Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник сообщила, что находится в самоизоляции, поскольку на прошлой неделе принимала участие во встрече с человеком, у которого выявили коронавирус.

Как написала фон дер Ляйен в своем твиттере, ее проинформировали, что в прошлый вторник, 29 сентября, она принимала участие во встрече с человеком, у которого позднее обнаружили коронавирус. "В соответствии с действующими правилами, я изолируюсь до завтрашнего утра", - пояснила политик.

При этом председатель Еврокомиссии отметила, что прошла тест на коронавирус в четверг, 1 октября, он оказался отрицательным. Фон дер Ляйен сообщила, что сегодня вновь пройдет тест на наличие COVID-19.