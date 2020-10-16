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Трамп не помнит, делал ли тест на COVID-19 перед первыми президентскими дебатами

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что не помнит сдавал ли тест на COVID-19 перед первыми президентскими дебатами.

"Не знаю, даже не помню. Меня все время проверяют. (...) После дебатов, примерно через день или около того, я думаю, что это был вечер четверга, может быть, даже поздний вечер четверга, мой тест дал положительный результат. Именно тогда я впервые узнал об этом", - сказал президент во время встречи с избирателями, организованной телеканалом NBC.

Когда ведущая еще раз уточнила, сдавал ли он тест, как того требует комиссия по дебатам, Трамп ответил: "Возможно, я это сделал, а возможно, и нет".

Президент США отметил, что во время болезни чувствовал себя плохо и у него была небольшая температура. Однако отказался уточнить, ставили ли ему пневмонию.

"Они (врачи - ИФ) сказали, что легкие, возможно, немного отличаются, немного заражены", – ответил Трамп.

"Я был сегодня в Северной Каролине, большой митинг с огромной явкой. Я чувствую себя очень хорошо", – добавил президент США.

США Дональд Трамп коронавирус COVID-19

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