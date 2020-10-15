Ремдесивир почти не снизил смертность среди заболевших коронавирусом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Применение ремдесивира не оказывает существенного влияния на снижение смертности у пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19, сообщила в четверг The Financial Times со ссылкой на исследование ВОЗ.

В ходе исследования эксперты оценивали эффективность ремдесивира и ряда других лечебных препаратов, которые получали 11 266 госпитализированных пациентов.

"Схемы лечения ремдесивиром, гидроксихлорохином, лопинавиром и интерфероном, как оказалось, оказывают мало влияния на смертность в больницах", – цитирует издание выдержки из исследования.

Исследователи выяснили, что эти препараты не оказывают особого влияния на длительность госпитализации пациентов.

В начале мая в США разрешили использовать ремдесивир в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем его применение одобрили в Японии и Южной Корее. В Европейской комиссии использование ремдесивира санкционировали в начале июля.

Ремдесивир – это лекарство против COVID-19 для взрослых и подростков старше 12 лет. Его дают людям с пневмонией, которым нужна кислородная поддержка.

Оценка эффективности препарата в значительной степени основана на результатах исследования, проводившегося при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Исследование, проведенное институтом в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращал госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.

Ранее, когда у президента США Дональда Трампа подтвердилось заражение коронавирусом, врачи, в частности, прописали ему ремдесивир.