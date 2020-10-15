Младший сын Трампа переболел коронавирусом вместе с родителями

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сын президента США Дональда Трампа - 14-летний Бэррон - бессимптомно переболел коронавирусом COVID-19, сообщила в среду первая леди США Мелания Трамп.

"К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы", - говорится в заявлении первой леди, опубликованном на сайте Белого дома.

У Бэррона выявили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у президента США и его супруги.

"В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе", - отметила первая леди.

Супруга президента сообщила, что позже Бэррон сдал ещё один тест на коронавирус и результат был уже отрицательным.

Мелания Трамп также подтвердила, что тоже завершила лечение от коронавируса.

"Я рада сообщить, что мой тест на коронавирус отрицательный. Надеюсь как можно скорее вернуться к своим обязанностям", - говорится в заявлении первой леди США.