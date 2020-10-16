Что случилось этой ночью: пятница, 16 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Минская милиция готова в крайнем случае применять оружие на протестах. Начальник ГУВД Мингорисполкома сказал, что оружие применяли и раньше. Милиция объясняет такие шаги защитой граждан и сотрудников ОВД.

– Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России. Население может сократиться более чем на миллион человек до 2024 года. В 2030 году ждут прирост в 10 тысяч человек.

– Ремдесивир почти не снизил смертность среди заболевших коронавирусом. Препарат дают людям с пневмонией для кислородной поддержки. Ранее стало известно, что Россия получит ремдесивир.

– США снимут запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя. Отмена случится в конце октября. США объяснили ее снижением рисков для своей гражданской авиации.