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США снимут запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - США разрешили своим авиакомпаниям полеты в определенных районах зоны воздушной ответственности Симферополя, сообщается в уведомлении Федерального авиационного управления (FAA) США, опубликованном в четверг для ознакомления на сайте Федерального реестра.

Согласно уведомлению, отмена запрета произойдет 27 октября.

"В связи со (...) снижением рисков для гражданской авиации США данная поправка не предусматривает продолжение запрета на полеты в указанных районах Симферополя (...), срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", – говорится в уведомлении.

"Хотя FAA ожидает, что РФ будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии и поддерживать конкурирующих (с украинскими) поставщиков аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя", – отмечают в управлении.

Между тем, введенные изменения не касаются запрета на полеты авиации США в зоне воздушной ответственности Днепропетровска.

"Поправка продлевает срок действия запрета на определенные полеты в указанных районах Днепропетровской зоны воздушной ответственности с 27 октября 2020 года по 27 октября 2021 года", – уточняется в документе.

США Симферополь Крым

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