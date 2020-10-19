Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.10В России 1 415 316+15 982В мире 39 899 915+229 235

80-дневную "трудовую кампанию" в КНДР связали с коронавирусом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Проведение мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в КНДР является главной задачей начатой ранее в стране 80-дневной "трудовой кампании", сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы определили в качестве главной цели 80-дневной кампании активизацию общенациональных усилий по борьбе с коронавирусом и строгое выполнение мер по предотвращению (распространения - ИФ) вируса", - говорится в сообщении ЦТАК.

ЦТАК отмечает, что жители страны строго следуют правилам борьбы с COVID-19, регулярно меряют температуру и дезинфицируют транспортные средства. Кроме того, населению необходимо дезинфицировать руки и носить маски.

Орган ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) газета "Нодон синмун" также указывает, что противовирусные меры являются главной задачей развернутой "трудовой кампании".

На прошлой неделе в Северной Корее стартовала 80-дневная "трудовая кампания". По замыслу властей КНДР, она предполагает массовую мобилизацию трудящихся для активизации производства и стимулирования экономики перед съездом правящей Трудовой партии Кореи в январе.

Ранее в октябре лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на военном параде в честь 75-летия создания ТПК заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19, напоминают западные СМИ. Вместе с тем, он пожелал выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой болезнью.

В августе Ким Чен Ын признал, что ввиду ряда внутренних и внешних вызовов стране не удалось достичь целей, поставленных на предыдущем съезде ТПК в 2016 году. При этом он отметил, что партия представит новый экономический план на съезде в январе.

Хроника 09 января – 19 октября 2020 годаПандемия коронавируса
КНДР Коронавирус

Новости по теме

Новости

Политтехнолога Шклярова выпустили из СИЗО КГБ Белоруссии

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 октября

Предвыборная команда Трампа посоветовала ему не перебивать Байдена на дебатах

Предвыборная команда Трампа посоветовала ему не перебивать Байдена на дебатах

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Армении назвал цель участия Турции в карабахском конфликте

Президент Армении назвал цель участия Турции в карабахском конфликте

Французский премьер присоединился к акции в память об убитом учителе

Правозащитники сообщили о более чем ста задержанных в Белоруссии

Правозащитники сообщили о более чем ста задержанных в Белоруссии

Французы после убийства учителя вышли протестовать против мракобесия

Французы после убийства учителя вышли протестовать против мракобесия

На марше оппозиции в Минске задержали уже 50 человек

На марше оппозиции в Минске задержали уже 50 человек

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с новой партией спутников Starlink

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');