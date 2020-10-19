80-дневную "трудовую кампанию" в КНДР связали с коронавирусом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Проведение мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в КНДР является главной задачей начатой ранее в стране 80-дневной "трудовой кампании", сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы определили в качестве главной цели 80-дневной кампании активизацию общенациональных усилий по борьбе с коронавирусом и строгое выполнение мер по предотвращению (распространения - ИФ) вируса", - говорится в сообщении ЦТАК.

ЦТАК отмечает, что жители страны строго следуют правилам борьбы с COVID-19, регулярно меряют температуру и дезинфицируют транспортные средства. Кроме того, населению необходимо дезинфицировать руки и носить маски.

Орган ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) газета "Нодон синмун" также указывает, что противовирусные меры являются главной задачей развернутой "трудовой кампании".

На прошлой неделе в Северной Корее стартовала 80-дневная "трудовая кампания". По замыслу властей КНДР, она предполагает массовую мобилизацию трудящихся для активизации производства и стимулирования экономики перед съездом правящей Трудовой партии Кореи в январе.

Ранее в октябре лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на военном параде в честь 75-летия создания ТПК заявил, что в стране нет случаев заражения коронавирусом COVID-19, напоминают западные СМИ. Вместе с тем, он пожелал выздоровления всем тем, кто столкнулся с этой болезнью.

В августе Ким Чен Ын признал, что ввиду ряда внутренних и внешних вызовов стране не удалось достичь целей, поставленных на предыдущем съезде ТПК в 2016 году. При этом он отметил, что партия представит новый экономический план на съезде в январе.