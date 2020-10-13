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Жители КНДР начали 80-дневную "трудовую кампанию"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Северной Корее стартовала 80-дневная "трудовая кампания", по этому случаю в Пхеньяне в понедельник, 12 октября, прошла массовая демонстрация, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По замыслу властей КНДР, "трудовая кампания" предполагает массовую мобилизацию трудящихся для активизации производства и стимулирования экономики перед съездом правящей Трудовой партии Кореи в январе.

Западные СМИ, в свою очередь, отмечают, что в митинге участвовали тысячи человек. В отличие от военного парада, который прошел всего два дня назад, в понедельник демонстранты были в масках.

Британская газета The Guardian сообщала ранее на этой неделе, что лидер КНДР Ким Чен Ын расплакался во время выступления на военном параде и попросил прощения за ошибки при руководстве страной в беспокойные времена пандемии коронавируса.

"Наш народ верит в меня, его вера высока как небо и глубока как море, но я не справился с тем, чтобы постоянно ей соответствовать. Мне очень жаль, что это так", - цитирует газета северокорейского лидера.

По мнению директора Института южнокорейского национального воссоединения Хон Мина, этот случай, возможно, показывает, что Ким Чен Ын чувствует сильное давление на себя внутри страны.

Это не первый раз, когда в СМИ появляются видео и фотографии, на которых Ким Чен Ын плачет. Так, в 2018 году телеканал Fox News сообщил, что северокорейский лидер расплакался из-за "отсутствия экономического роста" в стране.

КНДР Пхеньян Ким Чен Ын

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