Помпео призвал страны мира помочь США наказать российских хакеров

В понедельник Вашингтон обвинил в хакерских атаках шесть граждан РФ, якобы работающих на российскую разведку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны мира поддержать США и помочь им привлечь к ответственности россиян, которых Вашингтон обвиняет в киберпреступлениях.

"Россия, которая позиционирует себя как поборник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета. Мы призываем Россию положить конец ее безответственному поведению. Кроме того, мы призываем все государства, которые хотят видеть большую стабильность в киберпространстве, присоединиться к нам и помочь привлечь к ответственности тех, кому сегодня предъявлены обвинения", - говорится в заявлении госсекретаря, распространенном госдепом.

Ранее Минюст США предъявил обвинения в крупных киберпреступлениях шести россиянам. По версии американских властей, все они работают на российскую разведку. Их обвиняют в киберпреступлениях против компаний в США, энергосистемы Украины, участников президентских выборов 2017 года во Франции, а также в кибератаках на британскую лабораторию Портон-Даун и ОЗХО, которые занимались расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Также, по утверждениям американской стороны, хакеры начали проводить атаки на связанные с Олимпиадой 2018 года в Южной Корее объекты после того, как россиянам из-за допингового скандала запретили на ней выступать под флагом своей страны.

Кроме того, Вашингтон утверждает, что в Грузии хакеры предприняли несколько попыток совершить атаки в 2018 году и в 2019 году, чтобы скомпрометировать грузинские медиакомпании и госпредприятия.

По мнению американских следователей, это же подразделение стоит за попытками РФ повлиять на результаты выборов 2016 года в США.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Интерфаксу", что обвинения в хакерских атаках, выдвинутые США в адрес шести россиян, якобы являющихся сотрудниками российской разведки, не подтверждены доказательствами.