Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:24Заразились
на 19.10В России 1 415 316+15 982В мире 40 348 737+393 100

Помпео призвал страны мира помочь США наказать российских хакеров

В понедельник Вашингтон обвинил в хакерских атаках шесть граждан РФ, якобы работающих на российскую разведку

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны мира поддержать США и помочь им привлечь к ответственности россиян, которых Вашингтон обвиняет в киберпреступлениях.

В миреСША предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странахСША предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странахЧитать подробнее

"Россия, которая позиционирует себя как поборник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета. Мы призываем Россию положить конец ее безответственному поведению. Кроме того, мы призываем все государства, которые хотят видеть большую стабильность в киберпространстве, присоединиться к нам и помочь привлечь к ответственности тех, кому сегодня предъявлены обвинения", - говорится в заявлении госсекретаря, распространенном госдепом.

Ранее Минюст США предъявил обвинения в крупных киберпреступлениях шести россиянам. По версии американских властей, все они работают на российскую разведку. Их обвиняют в киберпреступлениях против компаний в США, энергосистемы Украины, участников президентских выборов 2017 года во Франции, а также в кибератаках на британскую лабораторию Портон-Даун и ОЗХО, которые занимались расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Также, по утверждениям американской стороны, хакеры начали проводить атаки на связанные с Олимпиадой 2018 года в Южной Корее объекты после того, как россиянам из-за допингового скандала запретили на ней выступать под флагом своей страны.

Кроме того, Вашингтон утверждает, что в Грузии хакеры предприняли несколько попыток совершить атаки в 2018 году и в 2019 году, чтобы скомпрометировать грузинские медиакомпании и госпредприятия.

По мнению американских следователей, это же подразделение стоит за попытками РФ повлиять на результаты выборов 2016 года в США.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Интерфаксу", что обвинения в хакерских атаках, выдвинутые США в адрес шести россиян, якобы являющихся сотрудниками российской разведки, не подтверждены доказательствами.

США Россия Майк Помпео

Новости по теме

Новости

Мэр киргизской столицы объявит об уходе в отставку

Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 20 октября

Смена власти в Киргизии

Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента по делу о попытке захвата власти
Выборы в США - 2020

Микрофоны Трампа и Байдена на дебатах выключат на время речи оппонента

Микрофоны Трампа и Байдена на дебатах выключат на время речи оппонента

США обвинили 10 человек в контрабанде в Россию электроники на $50 млн

В системе получения кислорода на МКС закончилась вода

В системе получения кислорода на МКС закончилась вода

Система получения кислорода на МКС снова вышла из строя

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах

США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');