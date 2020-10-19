В Госдуме раскритиковали обвинения США в адрес шести предполагаемых разведчиков из РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Обвинения в хакерских атаках, выдвинутые США шести россиянам, якобы являющимся сотрудниками российской разведки, не подтверждены доказательствами, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новые обвинения в кибератаки с целью вмешательства - очередной шаг по дискредитации Москвы", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в понедельник. По его словам, "еще ни разу подобные заявления не сопровождались весомыми доказательствами - это все из разряда highly likely".

"Это бред. Комментировать уже невозможно. Нашим "стратегическим друзьям" пора сменить репертуар в своем стремлении очернить Россию", - заявил Слуцкий.

Ранее Associated Press сообщило, что судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции.

По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки. Согласно данным американского следствия, они, в частности, применяли вирус NotPetya, от которого пострадали Украина, страны Западной Европы иСША. В американской прокуратуре подчеркнули, что эти хакеры служат в том же подразделении российской военной разведки, которое, по мнению Вашингтона, пыталось повлиять на выборы 2016 года в США.

Россия ранее не раз отвергала обвинения в деструктивных кибер-операциях против других стран.