В белорусской оппозиции пообещали не "рвать на куски" Лукашенко

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко не ждет радикальной люстрации в случае прихода оппозиции к власти и обещает, что лица, не совершившие уголовных преступлений, останутся на госслужбе.

"Никто не собирается "рвать на куски" Александра Лукашенко (...) К власти придут люди, которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, Административный кодекс страны и все другие законодательные акты, регулирующие жизнь нашего общества", - заявил Латушко на пресс-конференции в среду.

По его словам, "если чиновник совершил уголовно наказуемое преступление, соответствующим образом в отношении него будут возбуждаться процедуры дознания, следствия". "Если следствие придет к необходимости представления обвинительного заключения - соответственно (будет - ИФ) обвинительное заключение и суд. И суд уже только может признать виновность или невиновность, и степень этой ответственности", - продолжил Латушко.

Касаясь вопроса необходимости работы нынешних чиновников при будущей власти, Латушко заявил, что "все здоровые силы, все профессионалы, все, кто готов служить (...) народу и государству, а не конкретному лицу, который почему-то ставит знак равенства "Я - это государство" - те будут востребованы и, безусловно, будут использованы и новой властью".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий президент Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает официальные итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

20 октября Лукашенко выразил опасение, что после его отставки его сторонников "порвут на куски". "Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. (...) Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски ", - процитировало Лукашенко госагентство БелТА.

Между тем в тот же день экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала сотрудникам белорусских силовых структур освободить их в будущем от люстрации при условии, что те до 25 октября перейдут "на сторону народа". "Народный ультиматум - это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы - не делайте этого", - говорилось в обращении Тихановской в ее телеграм-канале.

Она пообещала, что "ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления", и "поголовной люстрации не будет". Тихановская отметила, что "новой Беларуси" нужна система силовых ведомств, и предложила их сотрудникам связаться с оппозицией и фондами, а также сделать "публичное обращение с поддержкой своего народа".