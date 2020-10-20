Оппозиционер рассказал об обещании Лукашенко не идти на новый срок

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал слово не баллотироваться на новый срок после принятия новой Конституции, заявил член инициативной группы по сбору подписей экс-претендента на пост главы республики Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

"Он дал слово всем участникам "круглого стола", что наелся президентства, что это его последний срок", - сказал Воскресенский порталу tut.by, комментируя состоявшуюся 10 октября встречу президента с задержанными представителями оппозиции в СИЗО КГБ Белоруссии.

Воскресенский участвовал во встрече. Через некоторое время он был освобожден.

Воскресенский заметил, что верит словам Лукашенко. "Все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты", - сказал оппозиционер.

По утверждению Воскресенского, Лукашенко также готов пойти на ограничение президентских сроков в новой Конституции. "Скажу вам еще одну сенсацию с "круглого стола", Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух", - сказал Воскресенский.

По его мнению, Лукашенко также будет готов поддержать ряд других существенных изменений в Конституцию, в частности, усиление роли парламента, возможно, суд присяжных.

"Раньше он не был готов к этому, так как не было запроса от общества. И он созрел для этих перемен", - подытожил Воскресенский.