Лукашенко заявил, что не готов "загрузить" женщину управлением страной

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов "загрузить" женщину управлением страной при нынешней Конституции.

"Когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили. Потому что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами...", - отметил президент. Его цитирует госагентство БелТА.

В этом плане Лукашенко апеллировал к опыту нынешнего главы администрации президента Игоря Сергеенко, который пришел на эту должность из Комитета государственной безопасности.

"Вот он пришел - генерал КГБ. Наверное, уже понял, куда попал. И, наверное, понимает, что такое работать президентом. Именно работать. Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо", - подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, он "женский президент", так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, он вырос только с матерью. "Поэтому у меня особое отношение к женщинам", - отметил он.

Главным соперником Лукашенко на прошедших 9 августа президентских выборах была Светлана Тихановская (заняла второе место, набрав немногим более 10% голосов избирателей). Через несколько дней после выборов она уехала в Литву. На Западе ее называют лидером белорусской оппозиции.