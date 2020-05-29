Лукашенко счел, что Белоруссия не готова к женщине-президенту

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина, считает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусский лидер, которого цитирует госагентство БелТА, заявил, что в стране "конституция не под женщину".

"У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью", - заявил Лукашенко.

Он также скептически высказался о роли и влиянии экс-президента Литвы Дали Грибаускайте. "У нас президент - не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика", - сказал он.

"У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", - добавил Лукашенко.

В то же время он отметил, что у женщин, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, хорошо организован сбор подписей для выдвижения.

Сейчас сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты Белоруссии ведут 14 инициативных групп, в том числе для четверых претендентов-женщин.