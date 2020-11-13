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Лукашенко обещал обойтись без транзита власти

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не допустит так называемого транзита власти и ее передачи преемникам. Его цитирует близкий к президентской пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - сказал он.

После президентских выборов он заявил, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением улицы. Затем он пообещал это сделать в результате изменения Конституции.

По его словам, план конституционных изменений будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в начале 2021 года.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Александр Лукашенко Белоруссия Минск

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