Лукашенко обещал обойтись без транзита власти

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не допустит так называемого транзита власти и ее передачи преемникам. Его цитирует близкий к президентской пресс-службе telegram-канал "Пул первого".

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет - так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", - сказал он.

После президентских выборов он заявил, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением улицы. Затем он пообещал это сделать в результате изменения Конституции.

По его словам, план конституционных изменений будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, которое состоится в начале 2021 года.