Минобороны Эстонии сочло РФ военной угрозой для страны

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) считает, что Россия может представлять военную угрозу для страны, выступает за продолжение санкционной политики в отношении РФ.

"Я считаю очень важным понять, что, хотя Россия и не угрожает нам, возможно, каждодневным военным вторжением, но она наверняка является для нас военной угрозой", - заявил Луйк в среду на "правительственном часе" парламента. По его словам, "в нашем распоряжении нет никаких данных, позволяющих сказать", что российская военная угроза для Эстонии "маловероятна".

Глава эстонского Минобороны также высказался за продолжение санкций в отношении России. "Политика правительства заключается в том, что санкции работают. Эстония всегда на всех форумах поддерживала установление санкций, их усиление. Это очень легко доказать и это отражено во всех материалах, касающихся Верховного совета (ЕС), касающихся Совета по международным делам (ЕС) и т.д и т.д. Так что это, несомненно, наша политика", - сказал Луйк.

Он считает, что санкции работают "очень хорошо". По словам Луйка, ограничительные меры в отношении РФ существенно сократили пространство деятельности российского президента Владимира Путина и "очень отчетливо просигнализировали" ему, что действия Москвы в области международного права или в международных отношениях являются "абсолютно непозволительными".

Луйк назвал "хорошим примером" санкции, введенные в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального. "Великолепно, что Европейскому союзу удалось в наказание за Навального ввести в действие санкции в отношении противников Навального или, одним словом, антипутинские санкции", - считает Луйк.

Санкции по "делу Навального"

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом Навального, говорилось в опубликованном документе в Официальном журнале ЕС.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также санкции введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции вступили в силу со дня публикации 15 октября. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.