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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:24Заразились
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Бельгийский эксперт призвал к новому локдауну из-за COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бельгийский микробиолог Эмманюэль Андре считает единственным эффективным инструментом борьбы с неудержимо расширяющейся в Бельгии пандемией коронавируса повторный всеобщий локдаун.

"Сегодня пора говорить о повторной всеобщей изоляции. Это единственный имеющийся у нас инструмент", - заявил эксперт в среду в интервью телеканалу RTBF. По его словам, "вопрос больше не в том, что нужно закрыть, вопрос в том, что оставить открытым".

Он подчеркнул ограниченность остающегося у властей маневра в складывающейся эпидемиологической ситуации. Комментируя объявленные ранее на пресс-конференции антикризисного центра цифры, означающие, что до конца октября в больницах страны число пациентов с коронавирусом достигнет 1 тыс., а к середине ноября - 2 тыс., Андре отметил, что работникам медучреждений нужно гарантировать в такой ситуации приемлемые условия: обеспечить присмотр за их детьми, финансово поддержать сектор.

Микробиолог сказал, характеризуя обстановку на данный момент: "Мы движемся прямо в стену. (...) Этот локдаун необходим. Его пока еще не предлагал политический мир. Но он сегодня единственная опция, которая у нас осталась".

По мнению Андре, "каждый день на счету". Самое вредное для борьбы против COVID-19, считает он, - это нерешительность. Эксперт сожалеет о времени, которое приходится тратить, "чтобы убеждать, тогда как надо действовать".

Возвращаясь к теме возможной переполненности больниц в случае, если сдержать инфекцию не удастся, он сказал: "Мы в ситуации, когда все переполняется. Люди (возражающие против локдауна - ИФ) должны отдавать отчет в том, что, когда их близкие попадут в больницу, качество (обслуживания) будет ухудшено, потому что мы уже зайдем слишком далеко".

Андре указал на задачу убедить в этом население, которое "с большим трудом понимает, в чем должны заключаться его собственные индивидуальные усилия".

Эксперт, который в начале пандемии был официальным представителем федеральной медицинской администрации по вопросам борьбы против коронавируса, но вскоре предпочел вернуться к научной практике, сделал вывод: "Каждый должен отдавать отчет в том, что никто не желал такой ситуации. Возможно, ее можно было бы избежать. Но выбора больше нет. Сегодня вновь прекращается индивидуальная свобода".

В Бельгии объявлено, что пункты тестирования на наличие коронавируса больше не будут принимать до 15 ноября людей без симптомов заболевания, так как лаборатории не справляются с объемом анализов, которые приходится обрабатывать.

Между 11 и 17 октября в Бельгии от коронавируса умирало в среднем более 32 зараженных в день, что означает рост на 14% по отношению к предыдущему периоду в семь дней.

Хроника 09 января – 21 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Бельгия Коронавирус Эмманюэль Андре

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