Вирусолог предупредил о массовых беспорядках в случае нового карантина

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России не нужно вводить жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, так как это может вызвать экономические и психологические осложнения у населения, заявил в эфире "России 24" ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

"Это мое личное мнение, потому что я скажу то, что противоречит многим специалистам, - отметил он. - Я сейчас уже считаю, что политические осложнения, экономические осложнения, психологические осложнения у людей от жестких ограничительных мер по своей разрушительной силе могут превысить весь полезный медицинский эффект, пока на данном этапе второй волна, которая у нас случилась, пока (ограничительные меры могут) превысить весь ущерб в медицинском плане".

По его мнению, введение новых ограничений может спровоцировать "массовый выход народа на улицу, с крушением всего и вся".

При этом он подчеркнул необходимость минимизировать поездки за рубеж и вводить карантин по возвращении, чтобы минимизировать завоз вируса.

"Потому что то, что у нас случилось в начале сентября - это не дети пошли в школу, это приехали люди, отдыхавшие, приехавшие после поездок", - объяснил Лисицын.

Ранее об отсутствии планов объявлять новый локдаун или карантин говорили многие высокопоставленные чиновники, отмечая, что все будет зависеть от того, насколько добросовестно люди будут носить маски и соблюдать прочие, уже введенные ограничения.

21 октября об отсутствии таких планов у федерального правительства заявил президент Владимир Путин. Он отметил успешность точечных мер борьбы с коронавирусом, а возросшую смертность объяснил изменением методики сбора данных.