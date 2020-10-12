В случае запроса Киев сможет получить Sputnik V за деньги

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия будет готова предоставить Украине вакцину от коронавируса после запроса Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что, скорее всего, это будет сделано на платной основе, детали будут зависеть от формулировок запроса.

Песков подчеркнул, что сначала необходим запрос Украины о получении этой вакцины.

На уточняющий вопрос, речь идет о продаже или поставке вакцины на условиях гуманитарной помощи, Песков сказал: "Конечно, на платной основе, а на какой?"

"С другой стороны, это зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила о том, что она хочет и как она хочет", - заметил представитель Кремля

Песков исключил возможность того, что вакцина будет поставлена Украине в ущерб интересам россиян. "Вакцины хватает", - сказал он.

Ранее к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать Украине российскую вакцину от коронавируса обратился оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, который сообщил, что сам уже сделал эту прививку.