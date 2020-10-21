Правительство Украины с 26 октября перейдет на удаленку

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - С 26 октября правительство Украины перейдет на дистанционную работу, объявил на заседании кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени", - объяснил он.

На утро 21 октября на Украине с начала пандемии было выявлено 315 826 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6 719 за минувшие сутки. Умерли 5 927 заболевших.