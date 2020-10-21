Испания стала первой страной ЕС с более чем 1 млн зараженных COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Испания стала первой страной в Евросоюзе, в которой зарегистрировали более 1 млн зараженных коронавирусом за время пандемии в мире, сообщает газета El País.

Согласно данным испанского министерства здравоохранения, число зарегистрированных заражений коронавирусом в стране выросло до 1 005 295. Теперь Испания находится на шестом месте в списке стран мира с самым высоким числом инфицированных COVID-19.

За последние 24 часа в стране выявили коронавирус у 16973 человек, 156 человек, заразившихся ранее, скончались. Всего за время пандемии в Испании скончалось 34,3 тыс. человек, у которых диагностировали COVID-19.