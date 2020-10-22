Минздрав Испании признал неконтролируемое распространение коронавируса

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вторая волна коронавирусной инфекции в Испании из угрозы превратилась в реальность, в некоторых районах страны эпидемия перестала поддаваться контролю, заявил глава Минздрава Сальвадор Илья. Его цитирует Bloomberg.

По его словам, нужно принимать более радикальные меры. Поэтому правительство начало обсуждать с местными властями дальнейшие шаги, о них будет объявлено в пятницу, когда истечет срок действия ЧП на территории автономного сообщества Мадрид, введенное 9 октября.

В Мадриде заболеваемость замедлилась, но остается высокой, добавил министр.

Минздрав может рекомендовать местным чиновникам поднимать уровень опасности и вводить такие ужесточения, как, например, комендантский час, пишет El Mundo со ссылкой на черновик разрабатываемого плана. Ведомство также подчеркивает, что гражданам необходимо не выходить за пределы сложившихся "социальных пузырей" и избегать массовых мероприятий.

21 октября Испания стала первой страной в Евросоюзе и шестой в мире, где число выявленных заражений перевалило за миллион. По данным счетчика Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили 1 046 641 случай заражения коронавирусом, 34 366 заболевших умерли.

Ранее 22 октября о возможности перехода к неконтролируемому распространению коронавируса в Германии говорил руководитель Института Роберта Коха Лотар Вилер.