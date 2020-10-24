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Посольство США в Минске посоветовало запастись едой на фоне ультиматума оппозиции

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Посольство США в Минске на фоне выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской ультиматума властям Белоруссии рекомендовало находящимся в республике соотечественникам избегать массовых акций, а также создать как минимум трехдневный запас еды, воды и лекарств.

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В сообщении на сайте дипмиссии говорится, что оппозиция призвала власти Белоруссии выполнить определенные требования к 25 октября и обещала протесты, забастовки, блокирование движения транспорта и другие меры. Дипломаты не исключают, что в этой ситуации правоохранительные органы и протестующие могут активизировать применение силы во время массовых акций.

В данной связи посольство советует своим гражданам изучить возможность покинуть страну самолетом или наземным транспортом. Рекомендуется избегать мест массовых мероприятий и следить за местными новостями.

Кроме того, дипмиссия рекомендует всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Массовые выступления оппозиции чаще всего проходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву. 13 октября она поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Белоруссия США Светлана Тихановская Александр Лукашенко

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