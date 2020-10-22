Минобрнауки не планирует расселение студентов из общежитий

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ не планирует расселять студентов из общежитий из-за пандемии коронавируса, все решения будут приниматься исходя из ситуации в регионах, заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью газете "Известия".

В министерстве еще весной поняли, что принимать такие решения нужно после анализа ситуации в конкретном регионе и только на уровне университетов. Фальков добавил, что сейчас 40% студентов "так или иначе используют дистанционный формат обучения".

При этом Фальков уточнил, что "в некоторых общежитиях непростая ситуация, хотя массовых вспышек по стране мы не наблюдаем".

"Самое удивительное, что на конец октября у нас есть студенческие общежития, где нет ни одного случая заболевания. Я был сам удивлен этому, общаясь с ректорами", – добавил министр науки и высшего образования РФ в беседе с изданием.

Как сообщалось, управление Роспотребнадзора по Москве заявило о возбуждении административного дела в отношении МГТУ имени Баумана из-за несоблюдения эпидемиологических требований. Из-за угрозы распространения коронавируса были закрыты на дезинфекцию несколько корпусов вуза.