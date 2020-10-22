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Минобрнауки не планирует расселение студентов из общежитий

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ не планирует расселять студентов из общежитий из-за пандемии коронавируса, все решения будут приниматься исходя из ситуации в регионах, заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью газете "Известия".

В министерстве еще весной поняли, что принимать такие решения нужно после анализа ситуации в конкретном регионе и только на уровне университетов. Фальков добавил, что сейчас 40% студентов "так или иначе используют дистанционный формат обучения".

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При этом Фальков уточнил, что "в некоторых общежитиях непростая ситуация, хотя массовых вспышек по стране мы не наблюдаем".

"Самое удивительное, что на конец октября у нас есть студенческие общежития, где нет ни одного случая заболевания. Я был сам удивлен этому, общаясь с ректорами", – добавил министр науки и высшего образования РФ в беседе с изданием.

Как сообщалось, управление Роспотребнадзора по Москве заявило о возбуждении административного дела в отношении МГТУ имени Баумана из-за несоблюдения эпидемиологических требований. Из-за угрозы распространения коронавируса были закрыты на дезинфекцию несколько корпусов вуза.

Валерий Фальков Минобрнауки

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