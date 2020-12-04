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В Россию до сих пор не смогли попасть 100 тысяч иностранных студентов

В Россию до сих пор не смогли попасть 100 тысяч иностранных студентов
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - На учебу в Россию не могут въехать около трети из 300 000 иностранных студентов, поступивших в российские вузы. Вузы нацелены на индивидуальную работу с каждым из них дистанционно, сообщил через пресс-службу министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Обучение иностранцев он назвал одной из болевых точек в условиях пандемии, поскольку в дистанционном формате "из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи, не всегда удается добиться желаемого результата".

Он заверил, что его ведомство понимает сложности, с которыми столкнулись иностранные студенты.

"В общежитиях, где живут в том числе иностранные студенты, появились дополнительные рабочие места, качество интернета стало гораздо лучше, - продолжил министр. - Отдельно идет работа с иностранными студентами, которые сегодня находятся за рубежом. Здесь, скорее, совершенствуются технологии обучения, не всегда может быть удается достигнуть того результата, который хотелось, но последовательно эти вопросы так или иначе решаются".

Ранее в начале недели телеграм-канал Mash сообщил, что иностранцев, которые не сумели вернуться на учебу в Россию, начали отчислять. В Минобрнауки это отрицают.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Валерий Фальков Минобрнауки коронавирус

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