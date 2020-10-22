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ЛНР и ДНР получат от РФ почти 400 млн руб. на борьбу с коронавирусом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики получат от России медицинскую помощь для сдерживания коронавирусной инфекции на сумму почти в 400 млн рублей.

Как говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном в Донецком агентстве новостей в четверг, в октябре РФ "с целью улучшения эпидемиологической обстановки в республике" окажет ей гуманитарную помощь, отправив лекарства и медицинские товары (тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование) на общую сумму 258 млн рублей.

Пушилин назвал помощь России в борьбе коронавирусной инфекцией и пневмонией неоценимой и отметил, что она позволит сдержать распространение эпидемии, сохранить жизни и здоровье жителей Донбасса.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Россия окажет Луганску в октябре медицинскую гуманитарную помощь в объеме 141 млн рублей.

"Помощь включает поставки специализированных лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения, а также крайне необходимого медицинского оборудования, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 75 кислородных концентраторов и 2 мобильных цифровых рентгена", - сказано в тексте заявления Пасечника, опубликованном в Луганском информационном центре.

Пасечник пояснил, что "в условиях продолжающейся блокады со стороны Украины и сложной социально-экономической ситуации в республике собственных ресурсов недостаточно для оперативного решения всех вопросов в сфере здравоохранения".

"Россия снова протягивает нам руку помощи, за что мы ей безмерно благодарны. В это же время официальный Киев в одностороннем порядке приостановил работу контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения "Станица Луганская", чем в очередной раз подтвердил, что украинское руководство, вопреки громким заявлениям, совершенно не заинтересовано в социальном благополучии наших граждан", - говорится в заявлении главы ЛНР.

Хроника 09 января – 22 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ЛНР ДНР Денис Пушилин Леонид Пасечник Донбасс Коронавирус Украина

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