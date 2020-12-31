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Первую партию вакцины "Спутник V" в ЛНР и ДНР доставят в январе

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Первая партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 Sputnik V ожидается на территории самопровозглашенной Луганской народной республики в январе 2021 года, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19 и нас в очередной раз услышали и поддержали. Первая партия Sputnik V в республике ожидается в январе 2021 года", - говорится в заявлении Пасечника, распространенном в четверг.

Глава ЛНР отметил, что первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям граждан, находящимся в зоне риска заражения коронавирусом. "А именно работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов", - уточнил Пасечник.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики также ожидают поставки российской вакцины от коронавируса в январе 2021 года. "Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса", - говорится в заявлении главы ДНР на его официальном сайте.

По состоянию на 30 декабря в ДНР зафиксированы 15083 случая заражения коронавирусом, из них 1360 случаев оказались летальными.

ЛНР ДНР Спутник V

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