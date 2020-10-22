Эксперт заявил о риске неконтролируемого распространения COVID в ФРГ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Коронавирус может начать распространяться в ФРГ неконтролируемо, считает глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"Мы должны рассчитывать на то, что в ряде регионов Германии вирус будет сильно распространяться, в ряде случаев это будет происходить неконтролируемо", - сказал Вилер журналистам в Берлине в четверг.

В последние недели число заразившихся в Германии сильно растет, за последние сутки побит новый рекорд прироста зараженных - 11 287 случаев.

Всего, по данным Института, с момента начала пандемии в стране заболели 392 049 человек, 9905 человек скончались.