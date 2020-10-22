Среди обвиняемых по делу об убийстве учителя Пати оказались два подростка

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Во Франции обвинения по делу об убийстве учителя истории Самюэла Пати предъявлены семи подозреваемым, в том числе двум учащимся колледжа, сообщает BFMTV со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру.

Эти два школьника, которые за деньги согласились показать 18-летнему Абдуллаху Анзорову учителя, когда тот выйдет из здания. 14-летний мальчик, по данным BFMTV, ранее рассказал следователям, что днем 16 октября, когда он вышел из колледжа, мужчина подошел к нему и попросил показать ему Пати за 300 или 350 евро, объяснив, что хочет снять его на видео, унизить и потребовать извиниться за показ карикатур. Очарованный предложенной суммой, ребенок согласился. Всего у колледжа дежурили пять школьников, прячась от камер. Когда Пати вышел, один из них подбежал к Анзорову и предупредил его. Деньги они разделили.

Об этой схеме в минувшую среду на пресс-конференции сообщил прокурор Жан-Франсуа Рикар. Ранее сообщалось, что в связи с убийством Пати были задержаны четверо школьников. Двоим предъявлены обвинения в пособничестве убийству террористической направленности.

Также обвинения предъявлены Брахиму Шнине, это отец ученицы Пати, которая рассказала ему, что учитель показывал на уроке карикатуру на пророка. Девочка сама на уроке не присутствовала.

7 октября Шнина в фейсбуке призвал расправиться с Пати за это, а 12 октября выложил видео на эту же тему. Следствие также установило, что этот человек общался с Анзоровым через мессенджер вскоре после публикации первого призыва. После этого они переписывались еще несколько раз. Шнина заявил, что не помнит об этом и что после того поста его завалили сообщениями, в которых он запутался.

Шнине вменили соучастие в убийстве террористической направленности.

Также среди обвиняемых исламистский активист Абдельхаким Сефриуи, много лет числящийся в базе радикалов у спецслужб. Он с согласия Шнины организовал в интернете кампанию с призывом наказать учителя, и даже сам ездил к колледжу. Сефриуи ранее основал пропалестинскую организацию "Шейх Ясин", о ликвидации которой объявил президент Эммануэль Макрон.

Обвинения предъявлены трем друзьям Анзорова, которые сами сдались полиции вечером после убийства. По данным источников BFMTV, один рассказал, что подвез Анзорова до колледжа в Конфлан-Сент-Онорине, а второй ездил с ним в Руан покупать нож якобы для дедушки. Их обвинили в пособничестве убийству террористической направленности. Третий, как и Анзоров, был сторонником радикальных взглядов, ему вменяют участие в террористической организации, созданной ради покушений на граждан.

Все семеро находятся под стражей.

Самюэль Пати был убит за то, что на уроке показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда как пример свободы слова. Убийца его обезглавил.

Анзоров был убит при попытке задержания.