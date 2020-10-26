Берлин назвал клеветническими слова Эрдогана о Макроне

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В правительстве Германии считают клеветническими и совершенно неприемлемыми заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о президенте Франции Эммануэле Макроне, заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы были вынуждены принять к сведению высказывания президента Эрдогана в адрес Эмманюэля Макрона. Это клеветнические высказывания, которые совершенно, никак не приемлемы", - сказал он.

После убийства учителя Самуэля Пати, который был обезглавлен за то, что на уроке о принципах свободы выражения показывал детям в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон пообещал усилить контроль за организациями, которые распространяют идеи радикального исламизма и посягают на основные ценности французского общества. Также он говорил о кризисе ислама во всем мире. Кроме того, он обещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства.

24 октября Эрдоган высказал мнение, что после таких заявлений Макрону нужно "проверить психику". Франция после этого отозвала посла из Анкары для консультаций. Эрдоган повторил свой совет на следующий день.

26 октября президент Турции призвал сограждан бойкотировать французскую продукцию. Незадолго до этого BBC News сообщали, что такие призывы уже звучали в ряде мусульманских стран и французские товары начали убирать из отдельных магазинов в Кувейте, Иордании и Катаре. Авторы призывов таким образом отреагировали на то, что Макрон защищает возможность существования карикатур на пророка. В МИД Франции заявили, что к бойкоту призывает радикальное меньшинство.