Le Figaro узнала о контактах убийцы учителя во Франции с боевиком из Сирии

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Исламистский радикал, обезглавивший учителя во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, находился в контакте с русскоязычным боевиком из Сирии, сообщили в четверг СМИ Франции.

"Личность этого джихадиста пока еще не установлена. Адрес его интернет-протокола указывает на то, что он находится в Идлибе", - отмечается в публикации газеты Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к расследованию преступления.

Иммигрант из России Абдулак Анзоров распространил 16 октября в социальных сетях аудиосообщение на неправильном русском языке после размещения там фотографии обезглавленного им преподавателя истории из Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати.

В аудиозаписи с кораническими присловьями убийца заявляет, что "отомстил за пророка". Он также разослал твиты с признанием в совершенном преступлении. Анзоров на русском языке упомянул запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство", сообщает газета.

Она также указывает на то, что находящиеся в Идлибе чеченские боевики выступают там как союзники коалиции исламистских группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), возглавляемой боевиками террористической "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Резонансное убийство учителя во Франции

Во Франции 16 октября в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин, под Парижем) исламский террорист убил и обезглавил преподавателя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати.

За несколько дней до гибели Пати демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов. При этом, как выяснилось, преподаватель очень аккуратно затронул тему карикатур на пророка, с уважением отзывался об исламе и даже на время разрешил выйти из класса тем, кто не хочет смотреть на карикатуры.

Преступление совершил 18-летний иммигрант из России чеченского происхождения, который ранее распространял угрозы, в том числе в социальных сетях, в адрес преподавателя. При задержании террорист был застрелен полицейскими в городе Эраньи.

После убийства Пати во Франции прошли акции протеста против обскурантизма и варварства.