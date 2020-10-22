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Правительство Эстонии преодолело кризис, вызванный заявлениями главы МВД

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что правительство преодолело кризис, возникший в минувшую пятницу после гомофобных высказываний в СМИ главы МВД Марта Хельме. Кабинет продолжит работу в прежнем составе.

"Трудные пять дней - этот кризис на сегодня преодолен, кризис закончен. Коалиция работает, коалиция идет вперед", - заявил Ратас, председатель ведущей правящей партии Центра.

Хельме входит в руководство Консервативной народной партии, которая вместе с партией Центра и партией "Отечества" образуют правящую коалицию.

В интервью Deutsche Welle Хельме признал, что относится к гомосексуалаам "недружелюбно", и посоветовал сексуальным меньшинствам "бежать в Швецию", "где все-все на них смотрят более вежливо". Так он прокомментировал планы коалиции провести референдум о браке как о союзе мужчины и женщины. Противников референдума он обвинил в попытках "залезть в постель" к гетеросексуалам.

Его высказывания вызвали недовольство. Ратас их раскритиковал, лидеры оппозиции потребовали отставки министра. Президент Керсти Кальюлайд заявила 18 октября, что "министр с такими взглядами не годится для правительства Эстонской республики, люди Эстонии достойны лучшего", и добавила, что высказала эту точку зрения Ратасу.

С понедельника члены правящей коалиции обсуждали возможность роспуска правительства. Переговоры проходили так напряженно, что в четверг правительство даже отказалось от проведения в первой половине дня традиционной пресс-конференции по итогам очередного заседания.

Ратас пообещал провести референдум весной 2021 года и пообещал, что кампания перед ним пройдет мирно и без разжигания ненависти.

Эстония МВД Юри Ратас Март Хельме правительство Керсти Кальюлайд

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