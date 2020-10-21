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Папа римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

Папа римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов
Фото: EPA\Vostock-photo

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в среду выступил за то, чтобы однополые пары получили возможность зарегистрировать гражданские союзы, сообщает газета La Repubblica.

"Однополые люди имеют право быть семьей. Они – дети Божьи и имеют право на семью", - говорится в его заявлении.

"У всех должна быть возможность создать семью... Следует создать закон о гражданских союзах, таким образом, эти люди тоже окажутся под защитой закона", - заявил понтифик.

Эту позицию папа римский высказывает не в первый раз. В 2016 году папа Франциск заявил, что Римской католической церкви следует принести извинения перед гомосексуалистами за то, как Ватикан ранее относился к ним. По его словам, у Церкви нет права осуждать гомосексуалистов, и она должна демонстрировать к ним уважение.

Кроме того, до этого он говорил, что не стоит осуждать священников за их нетрадиционную сексуальную ориентацию. Папа римский заявлял, что следует простить священников-гомосексуалистов, а их грехи – отпустить.

В отличие от терпимой позиции этого папы римского, его предшественник Бенедикт XVI издал запрет на принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Италия Ватикан

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