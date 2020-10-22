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В Эстонии весной пройдет референдум о браке как союзе мужчины и женщины

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии лидеры коалиционных партий Центра, Консервативной народной партии и партии "Отечества" одписали совместное заявление о проведении весной 2021 года референдума на тему брака как союза мужчины и женщины.

Поводом стал кризис в правительстве, вызванный гомофобными высказываниями министра внутренних дел Марта Хельме.

Политики выразили желание провести референдум и кампанию перед ним, "сосредоточившись на аргументах" и "избегая оскорблений и угрожающей риторики и поведения", говорится в заявлении, которое зачитал лидер партии Центра, премьер-министр Юри Ратас. Целью референдума он назвал поиск точек соприкосновения.

Ратас заверил, что коалиция однозначно против разжигания ненависти и пообещал, что политики не позволят унижать достоинство ни одного человека.

Хельме на прошлой неделе в интервью Deutsche Welle, объясняя, почему правительство планирует провести референдум и внести в конституцию Эстонии определение брака как союза мужчины и женщины, сказал, что "государство не может сохраниться без детей и без морали". Он признал относится к гомосексуалам "недружелюбно" и посоветовал сексуальным меньшинствам "бежать в Швецию", "где все-все на них смотрят более вежливо".

Его заявление вызвало кризис в правящей коалиции и критику со стороны.

Ратас осудил высказывания главы МВД, лидеры оппозиции потребовали отставки Хельме. Президент Керсти Кальюлайд заявила 18 октября, что "министр с такими взглядами не годится для правительства Эстонской республики, люди Эстонии достойны лучшего".

Многие политики и представители ЛГБТ-сообщества потребовали отказаться от проведения референдума, проведение которого было записано в коалиционном договоре при формировании правительства.

Эстония МВД Юри Ратас Март Хельме

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