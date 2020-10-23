NYT сообщила о намерении российских хакеров помочь Трампу на выборах

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские хакеры получили доступ к некоторым компьютерным базам данных в США и, вероятно, могут попытаться повлиять на ноябрьские президентские выборы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских разведслужбах. Издание отмечает, что не располагает подтверждением этой информации.

"Официальные лица не объяснили, что, по их мнению, планирует предпринять Россия, однако они считают, что целью операций будет помощь президенту (Дональду) Трампу", - отмечает издание.

По словам собеседников The New York Times, хакеры могут, к примеру, попытаться обострить споры о том, кто победил на выборах, если на них не будет явного победителя.

Источники газеты сообщили, что разведслужбы США сумели через интернет получить доступ к информации о российских хакерах, свидетельствующей о том, что Москва попытается вмешаться в выборы либо до дня голосования, назначенного на 3 ноября, либо сразу после него.

The New York Times отмечает, что американская разведка куда более обеспокоена действиями хакеров из РФ перед выборами в США, нежели кибератаками из Ирана.

Вместе с тем, газета сообщает, что у нее нет информации, указывающей, что хакеры РФ уже пытались влиять на выборы 2020 года, к примеру, изменив в базах данных, информацию о зарегистрированных избирателях.

Днем ранее разведслужбы США сообщили, что Иран, по их данным, уже пытался при помощи хакеров повлиять на американские выборы и поддержать кандидата от демократов Джо Байдена. Российские хакеры, по их информации, собирали данные о зарегистрированных избирателях США, однако пока никак их не использовали.

Выборы в США состоятся 3 ноября. На пост президента претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Также в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.