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NYT сообщила о намерении российских хакеров помочь Трампу на выборах

NYT сообщила о намерении российских хакеров помочь Трампу на выборах
Фото: Reuters

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские хакеры получили доступ к некоторым компьютерным базам данных в США и, вероятно, могут попытаться повлиять на ноябрьские президентские выборы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских разведслужбах. Издание отмечает, что не располагает подтверждением этой информации.

Выборы в США - 2020

"Официальные лица не объяснили, что, по их мнению, планирует предпринять Россия, однако они считают, что целью операций будет помощь президенту (Дональду) Трампу", - отмечает издание.

По словам собеседников The New York Times, хакеры могут, к примеру, попытаться обострить споры о том, кто победил на выборах, если на них не будет явного победителя.

Источники газеты сообщили, что разведслужбы США сумели через интернет получить доступ к информации о российских хакерах, свидетельствующей о том, что Москва попытается вмешаться в выборы либо до дня голосования, назначенного на 3 ноября, либо сразу после него.

The New York Times отмечает, что американская разведка куда более обеспокоена действиями хакеров из РФ перед выборами в США, нежели кибератаками из Ирана.

Вместе с тем, газета сообщает, что у нее нет информации, указывающей, что хакеры РФ уже пытались влиять на выборы 2020 года, к примеру, изменив в базах данных, информацию о зарегистрированных избирателях.

Днем ранее разведслужбы США сообщили, что Иран, по их данным, уже пытался при помощи хакеров повлиять на американские выборы и поддержать кандидата от демократов Джо Байдена. Российские хакеры, по их информации, собирали данные о зарегистрированных избирателях США, однако пока никак их не использовали.

Выборы в США состоятся 3 ноября. На пост президента претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Также в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.

США Россия Дональд Трамп

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